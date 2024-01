Meerdere auto's gesloopt in Huizen, twee mannen aangehouden

De politie heeft twee mannen (19 en 20) aangehouden, nadat er op zondagochtend meerdere auto's in Huizen waren gesloopt. Daarnaast vernielden zij ook verkeersborden. De twee verdachten zijn gearresteerd, meldt de politie.

Zondagochtend rond 4.30 uur kreeg de politie een melding van een vernielde auto aan de Meentweg. De twee liepen over de auto van de melder en sprongen op het dak. Daarnaast schopten ze tegen de ramen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.