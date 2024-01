Frontale botsing zorgt voor ravage op Drie Merenweg, geen gewonden

Op de kruising van de Drie Merenweg (N205) met de Schipholweg, vlakbij Vijfhuizen, zijn vanochtend twee voertuigen op elkaar gebotst. De auto's, een taxibusje en een gewone personenwagen, zijn zwaar beschadigd. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden er zonder grote kleerscheuren van af.

Hoe het ongeluk precies kon plaatsvinden is niet duidelijk, maar op foto's is te zien dat de personenwagen de zijkant van het taxibusje heeft geramd. Die klap was dusdanig groot dat het busje pas tegen een van de stoplichtpalen op de kruising tot stilstand kwam.

Ondanks die schade zijn er geen gewonden gevallen, vertelt een woordvoerder van de politie: "De ambulances waren snel ter plaatse, maar uiteindelijk moesten de inzittenden alleen nagekeken worden en hoefden ze geen van allen mee naar het ziekenhuis."

Veel ongelukken

Om de voertuigen op te ruimen werd de weg vanaf de A9 richting Hoofddorp vanochtend korte tijd afgesloten. Het is allesbehalve de eerste keer dat er een botsing plaatsvindt op de Drie Merenweg. In 2023 vonden er meerdere ernstige ongelukken plaats, waarbij onder andere een 27-jarige vrouw uit Halfweg om het leven kwam. Om die reden plaatste de provincie in november vangrails langs delen van de weg.