Bouw bruggen stadsstrand stilgelegd, gemeente Hoorn spant kort geding aan

De gemeente Hoorn spant een kort geding aan tegen de Alliantie Markermeerdijken. Reden is de bouw van drie bruggen op het Hoornse stadsstrand, die stil is komen te liggen. Totdat de bruggen klaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van de huidige toegang op het moment dat het tweede deel van het stadsstrand wordt geopend. Dit zal uiterlijk 1 juni zijn.

In opdracht van de gemeente Hoorn bouwt de Alliantie Markermeerdijken - een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels - drie bruggen. Naast de verkeersbrug aan het einde van het strand, komt halverwege het stadsstrand een wandelbrug, en verderop over de oeverdijk komt een fiets- en wandelbrug bij De Hulk.

Complexer dan gedacht

De bruggen worden mede met steun van de provincie Noord-Holland aangelegd, maar de bouw ervan is stil komen te liggen. De bouw blijkt complexer dan de Alliantie Markermeerdijken had ingeschat, meldt gemeente Hoorn in een persbericht. Vanwege discussie over meerkosten heeft de Alliantie Markermeerdijken het werk aan de bruggen stilgelegd en dat leidt tot de nodige vertraging.

Intensief overleg tussen de partijen heeft niet tot een oplossing geleid. Daarom start de gemeente een kort geding, om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan de bruggen weer worden hervat.

Eerste deel al open

Afgelopen zomer ging het eerste deel van het stadsstand al open voor het publiek. Wethouder Arthur Helling: "De meeste voorzieningen op het tweede deel van het stadsstrand zijn uiterlijk 1 juni klaar voor gebruik. Het eerste deel van het stadsstrand is zeer positief ontvangen door onze inwoners en andere bezoekers. Ik ben daarom ook blij dat men vanaf deze zomer ook kan genieten van het tweede deel van het stadsstrand."

De bezoekers zullen het dus nog even zonder de nieuwe bruggen moeten doen. "Helaas is de verkeersbrug nog niet klaar. Omdat dit een tijdelijke situatie is, hebben we gezocht naar een praktische oplossing. Bezoekers kunnen het tweede deel van het stadsstrand vanaf deze zomer tijdelijk bereiken via de bestaande toegang."