Parcoursbouwers spelen essentiële rol op Jumping Amsterdam

Jumping Amsterdam trok dit weekend zo'n 60.000 bezoekers. Stuk voor stuk paardenliefhebbers die vooral genoten wat er op de hoofdpiste gebeurde. En hoe die hoofdpiste eruit ziet, ligt in handen van Quintin Maertens. Voor de derde keer is hij de eindverantwoordelijke parcoursbouwer van dit concours. "Dat is een grote eer."