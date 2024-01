Gepassioneerde Castricumse rugbyers in NH Sport

De rugbyers van Castricum hunkeren naar de gloriejaren dat ze de beste van Nederland waren. In een nieuwe NH Sport gaan we langs bij deze stoere mannen in het geel en zwart en vertellen ze ons over hun titelaspiraties. Verder aandacht voor Duitse uitdaging bij Amsterdam Tigers en het grote belang van de parcoursbouwers bij Jumping Amsterdam.

De Amsterdamse Rai stond dit weekend in het teken van de paardensport. De nationale en internationale top reed op de hoofdpiste in de evenementenhal. En daar lag een belangrijke rol voor de parcoursbouwers. Zij bepalen immers hoe de hindernissen zijn opgesteld. In deze NH Sport kijken we mee over hun schouders.

Amsterdam Tigers

Tot slot schijnen we ons licht op de ijshockeysters van Amsterdam Tigers. Voor meer uitdaging en weerstand doen zijn dit seizoen mee aan de Duitse competitie.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.