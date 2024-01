Elektrische rijders opgelet: voortaan betaald parkeren bij de laadpaal

Haarlem wil af van 'laadpaalklevers' door het gratis parkeren bij de oplaadpunten voor elektrische auto's te schrappen. Verder wordt de maximale parkeertermijn van drie uur in parkeerzone C geschrapt.

De gemeente wil het verder eenvoudiger maken voor buren of vrienden om een auto te delen. Ook als ze niet allemaal in hetzelfde vergunningengebied wonen. Het is nu mogelijk om samen een parkeervergunning aan te vragen voor één auto. De vergunning kan dan geldig zijn in meerdere parkeerzones.

Parkeergarage

Daarnaast worden meer plekken in gemeentelijke parkeergarages vrijgemaakt voor omwonenden. Dat geldt voor de garages Dreef, Houtplein en Cronjé. In die laatste parkeergarage zijn nog plekken vrij, maar voor Dreef en Houtplein bestaat al een wachtlijst. De regeling geldt voor autobezitters die nu al een parkeervergunning voor op straat hebben en die omruilen voor een abonnement in een parkeergarage.

Tot slot vervalt per 1 februari de maximale parkeerduur van drie uur in parkeerzone C. Dat zijn de zones net buiten het centrum van Haarlem. Volgens de gemeente wordt er in de praktijk korter geparkeerd en is de maatregel niet meer nodig. Bovendien moet de regeling worden ingetrokken na een uitspraak van de rechter.