Man (38) verdacht van kinderen betasten en geslachtsdeel laten zien op schoolplein aangehouden

Een 38-jarige man uit Heiloo is zondag aangehouden, nadat hij op het schoolplein aan de Boekenstein zijn geslachtsdeel aan kinderen zou hebben laten zien. Ook zou hij de kinderen hebben betast, meldt de politie.

Hij werd door het slachtoffer herkend en na een achtervolging aangehouden. De man raakte hierbij lichtgewond. Hij zit nog vast. De politie benadrukt dat er geen relatie is tussen de school en wat er is gebeurd.

De kinderen zouden zaterdag zijn lastiggevallen door de man. Toen de politie zondag onderzoek deed op het schoolplein, waar een van de kinderen bij aanwezig was, fietste de verdachte langs.

