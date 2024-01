'Lieve politiehond' Ben mag na vijf jaar boeven speuren met welverdiend pensioen

"Ben was vier toen hij bij de politie kwam", vertelt Chris. Na een intensieve opleiding tot diensthond worden Chris en Ben aan elkaar gekoppeld. De klik is er meteen. Samen doen ze nog vele cursussen, behalen ze certificaten en mogen ze uiteindelijk samen op pad. Boeven opspeuren en vangen. Want daarom is Ben toch uiteindelijk bij de politie in dienst gekomen.

Of dan die beroving in Bloemendaal. Chris en Ben zijn toevallig in de buurt aan het surveilleren. Een achtervolging volgt. De overvallers dumpen hun scooter en een deel van de buit. Ben traceert de geuren van de verdachten en weet hun vluchtroute te vinden. Ze worden gepakt, mede dankzij de goede neus van Ben. "Hij was altijd een belangrijke factor in het voltooien van een onderzoek."

Neem bijvoorbeeld die dag dat een tankstation langs de A200 bij Haarlem is overvallen. Chris en Ben moeten erheen. "We hebben samen de mogelijke vluchtroute uitgelopen. Dankzij Ben hebben we stukken kleding van de overvallers gevonden en kon het onderzoek verder worden opgestart."

"We zijn talloze keren samen op pad gegaan. We werkten vooral in het zuidelijke deel van Noord-Holland. In Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In Broek in Waterland zijn we ook nog geweest na die overval in Amsterdam-Noord. We waren er snel en hebben een aantal woningen doorzocht en onderzoek gedaan in de weilanden."

Ben werd ook bij de Mobiele Eenheid ingezet. "We waren vaak bij voetbalwedstrijden en dan vooral bij die van AZ. Maar ook bij demonstraties elders in het land. Ben hoefde ook vaak niet in actie te komen. Dan werd hij preventief ingezet om escalatie te voorkomen. Dan was zijn aanwezigheid voldoende. Hij had altijd wel een bepaalde rust over zich heen. Dat kwam van pas als we ergens 'stil' moesten werken, maar ook voor collega's op locatie was dat fijner."

Huisgenoten

Ben woonde ook bij Chris. "We waren 24/7 bij elkaar. Na werktijd ging er een knop om bij hem. Privé was hij heel sociaal en lief. Maar als hij in actie moest komen, dan ging de werkknop ook meteen weer om. Hij had een hele mooie werkdrift en stond echt te trappelen om aan de slag te gaan", vertelt Chris trots.

