Ruimtegebrek bij basisschool Wormer, verzet tegen noodlokalen op schoolplein

Directeur Winkel neemt uitgebreid de tijd voor een rondleiding door zijn school. Het is een charmant gebouw, maar hier en daar wel wat onpraktisch ingericht. Het heeft kruip-door-sluipdoor-gangetjes en relatief veel loze ruimte waar je geen lokalen kwijt kan.

Op verschillende plekken staan kasten in de gang, omdat ze niet in de lokalen passen. Daar is alle ruimte nodig voor de tafels. Djembés van muziekles staan noodgedwongen op planken van de ingerichte bibliotheek. Het is duidelijk: er is met een groeiend aantal leerlingen meer ruimte nodig, zo'n 600 vierkante meter.

Twee mogelijke locaties, eentje afgevallen

De gemeente heeft uitgebreid gezocht naar een oplossing, zegt wethouder Rick Ossendorp via zijn woordvoerder. Daar kwamen twee mogelijke locaties voor de noodlokalen uit: of op het schoolplein, of op de parkeerplaatsen tegenover de school. De parkeerplaatsen vielen af vanwege de veiligheid. Met de komst van de noodlokalen op het schoolplein blijft er wettelijk gezien nog steeds voldoende ruimte over.

"Noodlokalen zijn altijd gehoriger dan lokalen in het gewone gebouw", zegt Richard Bleeker echter. Hij zat jaren in de medezeggenschapsraad van de school en heeft nu nog een kind op de school rondlopen. "De kinderen die in de noodlokalen les zouden hebben worden dan afgeleid door kinderen die buitenspelen. Plus dat het een groot stuk van het plein wegneemt, waardoor kinderen die buitenspelen dat op een kleiner stuk moeten doen."

Het evenemententerrein tegenover de school is nooit een optie geweest voor de noodlokalen. Wel kunnen de scholen naar het terrein uitwijken voor het buitenspelen zoals ze dat al sinds jaar en dag doen, zegt Ossendorp.

Sponsorloop

Directeur Winkel wijst naar de voetbalkooi die zou sneuvelen als de noodlokalen op het schoolplein komen. "Die is gerealiseerd met het geld van kinderen die een sponsorloop deden. Dat zou wel verdrietig zijn. De kinderen spelen er elke pauze, het is een mooie plek." Hij ziet de noodlokalen graag aan de andere kant naast het schoolplein gebouwd worden, maar dat gaat dus niet gebeuren.

Tekst loopt door onder de foto.