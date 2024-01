Alkmaarse Martine genomineerd voor beste hulpverlener: "Ik ga in gesprek als mezelf"

Tijdens de Week van het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan, zal de Hartenhuis Award worden uitgereikt aan een organisatie, initiatief, groep of individu dat zich bijzonder inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. Martine van der Putten uit Alkmaar is genomineerd namens Noord-Holland. "In mijn gesprekken ben ik gewoon mezelf, ik voel me niet slechts een hulpverlener of behandelaar. Wat je krijgt, is gewoon mij, Martine,"