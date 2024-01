Nederhorsts bedrijfspand vol met verdachte koekjes en snoepjes, mogelijk drugs

De politie heeft bij de inval twee mensen aangehouden, een 35-jarige man uit Diemen en een 44-jarige man uit Voorschoten. Tijdens de doorzoeking van hun huizen werden dezelfde koekjes en snoepjes gevonden.

Nog een vondst

Het pand in Nederhorst den Berg kwam in beeld bij een groter onderzoek naar verdovende middelen. Naast het bedrijfspand werd ook een huis in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht doorzocht. Daar werd ook een flinke hoeveelheid snoepgoed gevonden en in beslag genomen. De twee bewoners van het huis zijn ook aangehouden.

Er wordt nog onderzoek gedaan of er daadwerkelijk drugs in de koekjes en snoepjes zit.