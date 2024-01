Amstelveense buurt bang na aanslag op huis: "Ze kwamen terug om het werk af te maken"

Omwonenden van het huis in Amstelveen waar afgelopen weekend een explosief in de tuin werd gegooid zijn doodsbang. De meesten houden hun lippen dan ook stijf op elkaar als NH vanmiddag poolshoogte gaat nemen. Bewoners die anoniem willen praten vermoeden dat het om een aanslag gaat. De daders zouden gisteravond zijn teruggekeerd naar de woning.

De bewoonster van het huis waar de explosie plaatsvond laat aan NH weten geen idee te hebben waarom haar woning het doelwit was. Ze bevestigt van de politie te hebben gehoord dat de verdachten gisteravond weer in de buurt van haar woning zijn gezien en heeft hun advies opgevolgd om afgelopen nacht in een hotel te slapen.

Samen met andere buren is hij achter de mannen aan gegaan, maar heeft ze niet kunnen pakken. "Toen hebben we de politie gebeld en die heeft hier vannacht gesurveilleerd." Ook dit wil de politie niet bevestigen. De buren hebben zelf ook nog rondes door de buurt gemaakt. "We leken wel een buurtwacht, grapte iemand al." Zelf heeft hij voor de zekerheid maar een golfclub bij de deur gezet.

Volgens buurtbewoners zijn de twee jongens of jonge mannen die de brandbom gooiden er op een scooter vandoor gegaan. Meerdere videodeurbellen zouden dit hebben vastgelegd. De politie wil dit niet bevestigen. Zij doet geen uitspraken over lopende onderzoeken.

"Een buurman heeft het toen weggetrapt, maar het kwam per ongeluk onder de auto van andere buren terecht", vertelt een man die ook in de straat woont. "De steekvlam die daardoor ontstond, verlichtte de hele buurt."

Bewoners van de Stelvio in Amstelveen hoorden het explosief dat zij als brandbom omschrijven in de nacht van zaterdag op zondag afgaan. "Het was een enorme knal en klonk ook echt als een bom", vertelt een vrouw.

De explosie komt voor de buurt niet als een verrassing. Een buurman vertelt al jaren aan de bel te trekken bij zowel de politie als de gemeente over drugsoverlast rondom meerdere woningen in de straat, waaronder deze woning.

Bang

"Het is doodeng. Ik durf mijn kinderen gewoon niet meer buiten te laten spelen." De man zegt zich niet meer veilig te voelen in de straat en wil er eigenlijk weg. "Er gaan een keer doden vallen", zegt hij bezorgd. Hij vindt het pijnlijk om te zien dat de buurvrouw die haar auto toevallig bij het huis had geparkeerd die in vlammen op zag gaan. Ook andere buurtbewoners zijn bang en klagen over drugsoverlast.

Er zijn inderdaad overlastmeldingen bekend bij de gemeente, maar een woordvoerder laat weten dat 'deze voor zover bekend geen verband hebben met het incident van afgelopen weekeinde.' De gemeente wacht het politieonderzoek af en beslist daarna of de woning al dan niet gesloten wordt.

Eerder veroordeeld

Uit onderzoek van NH blijkt dat een van de bewoners van het huis dat dit weekend doelwit was van de aanslag eerder actief was in het criminele circuit. Hij werd namelijk veroordeeld voor betrokkenheid bij de beschieting van een huis in Antwerpen. Dat huis is van een familielid van de Belgisch-Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik. In de zomer van 2022 werden op meerdere panden van hem en zijn familieleden aanslagen gepleegd.