Kapotte kleding maken in plaats van weggooien: "We willen dat repareren cool wordt"

Repareren moet 'cool' worden, dat is het motto van Paul Kerssens van United Repair Centre in Amsterdam. "De kick die je krijgt bij het kopen van nieuwe kleding, zou je ook moeten krijgen als je een jas, trui of broek laat repareren." Het is een manier om de kledingindustrie te veranderen en duurzamer te maken.

Zelf een broek of trui repareren, zijn we bijna verleerd. Daar heb je meestal een naaimachine voor nodig maar ook die ontbreekt in de meeste huizen. Nieuwe Nederlanders kunnen dat vaak nog wel en zijn van harte welkom in het kledingatelier in Amsterdam-West. Daar wordt kleding met een winkelhaak of een scheur niet weggegooid, maar gerepareerd waardoor het weer een tijd meekan.

Koopverslaving

We kopen gemiddeld zo'n 60 nieuwe kledingstukken per jaar en dat geeft ons een lekker gevoel, aldus Paul Kerssens. "Maar wij willen dat mensen ook die kick krijgen als ze hun favoriete kledingstuk laten repareren. Het is een manier om de kledingindustrie duurzamer te maken. Minder fast fashion en meer goed gemaakte kleding die het waard is om gerepareerd te worden."

