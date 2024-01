'Melkweg-brug' verwijderd vanwege kadewerkzaamheden

De 'brug' voor de ingang van concerthal Melkweg is weggehaald voor kadewerkzaamheden. De kade van de Lijnbaansgracht moet worden hersteld en de brug zat in de weg. Als de werkzaamheden niet uitlopen komt de brug, die ook een onderhoudsbeurt krijgt, in augustus terug.

De brug staat eigenlijk alleen voor de sier, legt gebouwbeheerder Wouter Peeters uit. "De brug zelf werkt niet en is alleen een monument over de gracht. Oorspronkelijk stond de brug in het Friese Wolvega, maar toen hij daar werd verwijderd in 1949 kwam hij naar de Melkweg." De brug is sindsdien nooit weggehaald en was daarom ook aan een opknapbeurt toe. "Hij wordt tijdelijk opgeslagen en dan ook netjes gerestaureerd. Zodat de brug er straks weer top uitziet."

De gemeente is al een tijd bezig om een groot gedeelte van de kades van de Lijnbaansgracht, die vanaf de Melkweg helemaal tot aan de Brouwersgracht loopt, te herstellen. Het gedeelte waar de Melkweg zit is de gemeente nu ook mee aan de slag. De werkzaamheden moeten in augustus klaar zijn.