Camper te water in Wervershoof na botsing met bestelbusje

Aan de Veenakkers in Wervershoof is rond het middaguur een camper te water geraakt na een aanrijding met een bestelbusje.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt bij het ongeluk. De politie onderzoekt de aanrijding, maar het lijkt er volgens de woordvoerder op dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt en dat er dus niemand wordt verdacht.

"Beide auto's zijn weggesleept door een berger", zegt hij. "De aanrijding wordt hoogstwaarschijnlijk afgehandeld door de verzekering." De weg is vanwege het onderzoek even dicht geweest, maar is intussen weer open.