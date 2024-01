Bij de Jansheeren in Heemskerk is carnaval dit jaar alvast van start gegaan. Tijdens het jaarlijkse 'carnaval voor mensen met een beperking' werden mensen hier zondag in het zonnetje gezet. Van clowns en een liveband tot heerlijke broodjes en ijsjes: alles werd uit de kast getrokken. De dag werd afgesloten met een spetterende playbackshow, gepresenteerd door niemand minder dan Henny Huisman.