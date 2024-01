Met groot machtsvertoon inval en arrestatie in Callantsoog: verdachte blijkt onschuldig

Aan de Callantsogervaart in Callantsoog heeft de politie gisteravond met groot machtsvertoon een inval gedaan in een woonboerderij. De dorpen aan de kust werden opgeschrikt door een politiehelikopter. Daarbij werd ook iemand aangehouden, maar de politie laat nu weten dat diegene onschuldig is.

Een politiehelikopter, agenten met kogelwerende vesten, een hondengeleider en undercoveragenten: alles werd gisteravond uit de kast getrokken bij een politie-inval in Callantsoog. Een man werd door middel van een megafoon bevolen met de handen omhoog naar buiten te komen, zo zag een getuige, waarna de politie de woonboerderij kon doorzoeken.

Waarom de politie met zulk machtsvertoon een inval deed, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie hield het vanochtend op 'een politieactie in het kader van een lopend onderzoek'. Later gaf ze aan dat er het vermoeden was dat de bewuste persoon een strafbaar feit had gepleegd, maar later bleek dat dit niet zo was. Het onderzoek stopt daarom nu.

Verboden wapen

Om welk strafbaar feit het ging, wilde de politie tegenover NH Nieuws niet zeggen. Het Noordhollands Dagblad meldt dat het ging om een vermoeden van aanwezigheid van een verboden wapen. 'De bewoner gaf medewerking aan het onderzoek. Er was volgens de woordvoerder geen sprake van een verboden wapen noch handelingen daarmee.'