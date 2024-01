Boetes Q-Park oneerlijk hoog: 'treintjerijder' hoeft schadevergoeding niet te betalen

Vorig jaar januari verliet de automobilist de parkeergarage bij de Amsterdamse Poort door vlak achter een andere auto aan te rijden, het zogenoemde treintje rijden. Volgens Q-Park deed de automobilist dat zonder te betalen voor de tijd dat hij in de garage had geparkeerd. Zij stuurden de man een rekening van 445 euro, omdat hij de algemene voorwaarden zou hebben overtreden.

Volgens de eigenaar van de auto had hij wel betaald. Daarvoor kon hij zijn bankafschrift en de parkeerkaart tonen. Maar omdat de slagboom open bleef staan, ging hij er vanuit dat die na het betalen automatisch open zouden gaan op het kenteken van het voertuig. Maar Q-Park nam daar geen genoegen mee en wilde toch dat de man de schadevergoeding zou betalen.

Niet eerlijk?

In de rechtszaal ging het vervolgens om de vraag of de voorwaarden van Q-Park wel eerlijk zijn tegenover de parkeerder. Zo kan de garagebeheerder beroep doen op vijf voorwaarden waar geld uit te halen valt. Zoals een standaard bedrag voor een verloren parkeerkaart, 40,50 euro, wat een hoger tarief kan zijn dan dat er daadwerkelijk zou moeten worden betaald voor het parkeren. Het bedrijf rekent ook nog een schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten. De vraag was daarom of Q-Park geen dubbele beloning pakte door dit systeem.

Volgens het bedrijf wordt dat per situatie bekeken en wordt er geen dubbele beloning gepakt. Maar volgens de rechter zijn de voorwaarden alsnog niet eerlijk. "Het gaat er om dat Q-Park met de door haar gehanteerde algemene voorwaarden de mogelijkheid heeft gecreëerd om op alle bedingen tegelijkertijd een beroep te kunnen doen."

Klant de dupe

De rechtbank is van mening dat de klanten daardoor de dupe zijn van de vergoedingen waar Q-Park verhaal op kan halen. Door de stapeling daarvan is de kans namelijk groot dat de schadevergoeding de werkelijke kosten van de schade ver overstijgt. Dat is niet eerlijk voor de parkeerder.

Daaraan voegt de rechter wel toe dat Q-Park moet kunnen optreden tijden treintje rijden, maar mag dat alleen als de 'zwakke positie' van de parkeerder wordt beschermd. Met de huidige voorwaarden waar verhaal op kan worden gehaald is dat niet zo. De man hoeft daarom niets aan Q-Park te betalen.