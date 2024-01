Het gaat er dan toch van komen: aanleg van snelle buslijn door Huizen start deze zomer

Het heeft even geduurd, maar de aanleg van de snelle buslijn door Huizen gaat deze zomer van start. Het plan lag een tijd stil omdat de gemeente Huizen in de clinch lag met aannemer BAM over de kosten van het project. De kou lijkt nu uit de lucht.

Het grootste probleem: aannemer BAM die de werkzaamheden uitvoerde, gaf aan dat de kosten aanzienlijk gestegen waren en dat er eigenlijk dus meer geld bij moest. Voor de gemeente Huizen was toen niet duidelijk waar de kostenstijgingen vandaan kwamen, waardoor er wat getouwtrek was over de kwestie.

"Met de vernieuwde oost-west as verbeteren we de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de biodiversiteit"

Toch bleek dat niet gemakkelijk. Omdat niet zeker was of er volledig nieuwe afspraken gemaakt moesten worden of dat zelfs de hele handel opnieuw zou moeten worden aanbesteed, hebben de werkzaamheden voor de aanleg van de snelle busbaan - officieel de 'oost-west-as' - dus een behoorlijke tijd stilgelegen.

Nu er een aangepast ontwerp ligt, kan de aanleg wel verder gaan. De gemeente Huizen en aannemer BAM moeten op de achtergrond nog wel verbeterde afspraken gemaakt worden over onder meer de omvang van de werkzaamheden, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Eindresultaat

Wethouder Boom klinkt in elk geval opgelucht: "Met de vernieuwde oost-west as verbeteren we de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de biodiversiteit. Dat is nu misschien nog moeilijk voor te stellen, maar het eindresultaat zal zijn dat we de oost-west as van Huizen een kwalitatieve impuls geven."

Huizen presenteert het aangepaste ontwerp in maart aan buurtbewoners en andere belangstellenden.