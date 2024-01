Toch nog straf voor Huizer reljeugd? Politie onderzoekt ongeregeldheden jaarwisseling

Toen de politie erbij kwam, hield het niet op. De jongeren bekogelden de politieagenten met zwaar vuurwerk en stenen. Daardoor raakte een politieauto beschadigd. De burgemeester besloot daarop de hulp van de mobiele eenheid in te roepen.

Al met al hebben zo'n veertig tot vijftig jongeren de jaarwisseling 'verziekt', terwijl volgens burgemeester Niek Meijer de rest van Huizen juist wel een goede jaarwisseling had. De groep begon aan het begin van de oudjaarsnacht met een brandstofbom in een plantsoen op Plein 2000 en trok daarna naar het winkelcentrum.

Toch blijkt de kous voor de groep jongeren niet af. Naar nu blijkt is de politie achter de schermen bezig is met een onderzoek en dat kan nog altijd strafrechtelijke gevolgen hebben voor de jonge daders. Welke consequenties de 'relnacht' zou kunnen hebben is nog afwachten. Er moet nog goed in kaart gebracht worden welke personen betrokken zijn geweest en wat hun rol was.

ME ingezet bij ongeregeldheden in Huizer winkelcentrum de Kostmand

Eerdere ongeregeldheden

Het was afgelopen jaarwisseling niet de eerste keer dat het misging bij het Huizer winkelcentrum. Ook de afgelopen twee jaar waren er ongeregeldheden, maar zo erg als afgelopen jaarwisseling was het nooit. En dat terwijl de gemeente met onder meer jongerenwerkers, ondernemers, jongeren en andere bekenden uit het winkelcentrum vooraf veel had gedaan om overlast te voorkomen.

Er was extra toezicht in het winkelcentrum. Voorafgaand aan de jaarwisseling was er een flinke campagne van de gemeente om jongeren op te roepen zich rustig te houden.

Volgende jaarwisseling

Huizen werkt ondertussen al door naar de volgende jaarwisseling, om ervoor te zorgen dat het dan wel betere gaat. En als het dan toch misgaat, moet er beter en effectiever worden opgetreden tegen bekende en onbekende relschoppers. De gemeente werkt daarvoor samen met onder meer politie, justitie en enkele andere maatschappelijke partners.

“Het gaat om een breed pakket aan maatregelen dat gericht is op de individuele personen die bij de ongeregeldheden geïdentificeerd zijn, maar ook op hun sociale omgeving. Daarbij zullen maatregelen van meer algemene aard nodig zijn om ook effectief te kunnen optreden tegen de personen die niet geïdentificeerd zijn, maar waar we wel een signaal tegen willen afgeven”, aldus de burgemeester aan de gemeenteraad.