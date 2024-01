De winterkermis van Lutjebroek eindigt op 'Die Hard Monday': "Er is nog genoeg bier"

De maandagochtend begint wat tam, op de winterkermis van Lutjebroek. Er wordt door kermisklanten vriendelijk gevraagd of de muziek misschien iets zachter kan. Dat was in het weekend wel anders. "De stemming was opperbest. Echt kermis."

De winterkermis wordt één keer in de vijf jaar gehouden in Lutjebroek. Het ontstond toen het kermiscomité 25 jaar bestond en werd 5 jaar geleden herhaald. John Kok - mede-eigenaar van café De Paus - heeft er een druk, maar leuk weekend op zitten. "Zaterdag hadden we 40 biertafels neergezet, die zaten allemaal vol. Dat was echt ouderwets 'mooi zitten' en gezellig praten met elkaar."

De maandag is omgedoopt tot 'Die hard monday'. Alleen de allersterksten blijven over. "Tijdens de 'echte' kermis is het hier op maandag een gekkenhuis, staat er 2.500 man en is de basisschool vrij. Het is een soort dorpsreünie, een feest voor jong en oud. De telefoon staat dan in de dagen na de kermis roodgloeiend, omdat mensen willen weten wanneer de kermis volgend jaar is. Dan kunnen ze daar rekening mee houden", zei Kok maandagmorgen op NH Radio.

Op deze maandagochtend is het een stuk rustiger. Kok: "Ik denk dat er nu een man of 25 zit", zegt hij rond 11.00 uur in de ochtend. "Die willen vooral rustig praten aan de bar. Ze vroegen net zelfs of ze muziek wat zachter mocht." Iedereen is welkom, wat hem betreft. "De kermisgangers hebben aardig hun best gedaan, afgelopen weekend. Maar we hebben nog voldoende bier over."