Eendenopvang Ducktopia heeft weer een toekomst: gemeente helpt met nieuwe locatie

Eendenopvang Ducktopia van Cor Hottentot in Oostzaan heeft weer een toekomst. De gemeente heeft toegezegd mee te helpen met een nieuwe locatie. "Er zijn nu twee opties", zegt Cindy Hottentot, nicht van Cor en bestuurslid van de nieuwe stichting, "en een daarvan is van de gemeente bij een industrieterrein."

Ducktopia, waar overlastgevende muskuseenden werden opgevangen, moest weg van de gemeente. Er waren klachten van omwonenden over een rattenplaag en stankoverlast. Cor zou de eendenopvang per 1 maart moeten sluiten. "De gemeente is heel toeschietelijk", zegt Cindy. "We willen en hopen zeker dat we in maart kunnen verhuizen, maar dat ligt aan de nieuwe locatie."

De gemeente is ook bereid om mee te helpen met de verhuizing. "Het belang van de opvang wordt nu ook door de gemeente gezien", zegt Cindy. Toen in het najaar het besluit was genomen om Ducktopia te sluiten, mocht Cor geen eendenbeheer meer uitvoeren. "Dat mag hij nu wel weer", zegt Cindy.

Voeren

Want Cor ging elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de loslopende muskuseenden voeren. Zo bleven ze zitten op bepaalde plekken en veroorzaakten ze geen overlast meer op straat. De zwakke en zieke exemplaren gingen naar de opvang.

Sinds Cor niet meer mocht voeren is de overlast enorm toegenomen. Cindy: "Bij mij in de straat alleen al lopen er zo'n 40 rond. En die steken kriskras de straat over. Dat is gewoon gevaarlijk." Voordat Cor jaren geleden met het beheer van de eenden begon, werden ze zelfs moedwillig doodgereden. Dat was voor Cor de doorslaggevende reden om een beheerplan te schrijven.

In het najaar 2023 maakten we onderstaande reportage (tekst gaat verder onder de video):