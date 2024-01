Berg de zonnebril maar op: het wordt een bewolkte week

Ondanks de voorspelde bewolking, is het volgens Visser een zonnige maand. Er zijn al 77 zonuren geweest, en normaal zijn dit er 66. De weerman laat bij de Ontbijttafel op NH Radio weten dat het niet gek is als dat niet zo voelt: "Er is in januari ook weinig zon."

In een groot deel van de provincie begon de dag zonnig, maar zo tegen het eind van de ochtend wordt het bewolkt. "Het blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar 8 tot 9 graden", zegt Visser. "De wind waait uit het zuiden en die is zwak tot matig van sterkte."

Morgenochtend is het bewolkt. "Misschien valt er een klein beetje motregen, maar de meeste tijd is het droog", gaat de weerman verder. "Ook 's middags blijft het bewolkt en kan er een beetje motregen vallen." De temperatuur ligt rond de 9 tot 10 graden. Aan de kust staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

Weinig verandering

"De rest van de week is er eigenlijk niet zoveel verandering", zegt Visser. "In de nacht van woensdag op donderdag passeert er een front met regen, maar voor de rest is het droog weer." Het is bewolkt en de temperatuur komt uit op 8 tot 9 graden.

Aan het eind van de week wordt de temperatuur dan weer ietsje hoger. "Zo rommelen we een beetje door richting 4 februari, dan nemen de regenkansen toe." Begin volgende week daalt de temperatuur. "Naar waarden die normaal zijn voor deze tijd van het jaar, een graad of 6."