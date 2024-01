Dronken bestuurder veroorzaakt ravage in Amstelveen

Op beelden is te zien dat de straat rond 19.00 uur bezaaid lag met brokstokken. "De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde een geparkeerde auto", vertelt een politiewoordvoerder.

De geparkeerde auto is door de klap uit het parkeervak geschoten. De weg werd enige tijd afgesloten voor onderzoek en vanwege de brokstukken. Omdat de bestuurder gewond was, werd deze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek toen al wel al dat hij te veel had gedronken. Daarom is de bestuurder aangehouden.