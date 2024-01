Gewonde na mishandeling in Zaandam, mogelijk met samoeraizwaard

Aan de Wilhelminastraat in Zaandam is gisteravond rond 23.15 uur iemand gewond geraakt bij een mishandeling. Een getuige heeft gezien dat de gewonde geraakt is met een samoeraizwaard.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er gisteravond is gebeurd. Er is iemand gewond geraakt bij een mishandeling en er is iemand aangehouden, vertelt ze. "Hij wordt verdacht van de mishandeling."

Een getuige zou gezien hebben dat er iemand gewond is geraakt doordat een man met een samoeraizwaard in het rond zwaaide, vlak voor de avondwinkel aan de Wilhelminastraat. Of er gisteravond een samoeraizwaard bij de mishandeling betrokken was, is nog niet bekend bij de politiewoordvoerder.

Later meer