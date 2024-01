NH verbleef drie dagen in IJmuiden: is het nog wel leefbaar in de eeuwenoude vissersstad?

Al decennia lang worstelt IJmuiden met drugscriminaliteit. De problematiek lijkt vandaag de dag nog lang niet opgelost. Na dertig geweldsincidenten in drie maanden tijd, besloot burgemeester Frank Dales de hele stad tot veiligheidsrisicogebied te verklaren. Is IJmuiden, eerder wel de 'speeltuin voor Amsterdamse criminelen' genoemd, ook echt zo onveilig voor haar inwoners? NH zocht het uit en nam drie dagen intrek in de vissersstad.

Reden voor de burgemeester om in te grijpen. Diverse camera's moesten het explosieve geweld de kop in drukken. Daarnaast werden 'verdachte' horecazaken en woningen gesloten. Toch bleef de grip op het drugsgeweld ook met deze maatregelen uit.

De laatste maanden is er zo ongeveer elke drie dagen iets ontploft in IJmuiden. Een toename in geweld en ook in proportionaliteit: ruzies worden niet meer uitgevochten in de kroeg, maar met een bom aan de deur.

"Het zal allemaal wel", zegt een vrouw terwijl ze haar schouders ophaalt. Ze doet haar boodschappen in het overdekte winkelcentrum Velserhof. Op de kaart ligt het winkelcentrum precies in het midden tussen alle plekken waar de politie afgelopen maanden voor moest uitrukken. "Het is ver van m’n bed. En ik ben een echte IJmuienaar, dus ook niet bang."

Over de burgemeester zijn ze in café Kamperduin sowieso niet te spreken. De reden heeft iets te maken met dat Ronnie lang moest wachten op een horecavergunning, en dat Dales zich nooit laat zien. Ze zijn een stuk positiever over de vorige burgemeester, Franc Weerwind. "Die ging hier gewoon naar de kapper."

Van de beschietingen en de explosies heeft de kroegbaas niks meegekregen. "Het is goed dat Dales de criminaliteit aanpakt, maar hier merk ik niets van het geweld." Ja, vorig jaar was stamgast Tom bijna dood, toen hij voor de deur werd geschept door een stel straatracers. Maar nadat Ronnie de wijkagent had gebeld was het allemaal snel weer opgelost.

"Die vissermannen, dat is een volkje apart. Harde werkers, hart op de tong, maar ook heel lief"

Criminaliteit en IJmuiden zijn allang geen vreemden meer. In de jaren 90 bouwde Willem Endstra samen met de gemeente Velsen een nieuwe jachthaven. Een succesproject werd het nooit, waardoor altijd het vermoeden bleef dat Endstra de haven gebruikte voor witwassen en andere ongure zaken.

De laatste jaren is ook de IJmuidense zeehaven steeds vaker in beeld bij de politie. Vorig jaar onderschepten agenten 1.522 kilo cocaïne, een recordjaar. Reden voor de Amsterdamse burgemeester Halsema alarm te slaan over de toegenomen drugssmokkel. Maar volgens een groepje mannen in de haven gebeurt drugsmokkel alleen in Rotterdam. De controle is hier te streng, zeggen ze. De openstaande deur van de loods wordt voor de zekerheid snel dicht geschoven.

Monique, uitbater van lunchplek Het Visparadijs, is nooit bang in de haven. 's Avonds sluit ze de hele tent alleen af, en gaat ze in het donker naar huis. In veertig jaar is er nog nooit wat gebeurd. "Die vissermannen, dat is een volkje apart. Harde werkers, hart op de tong, maar ook heel lief."

