Terugblik: zo hebben geweldsincidenten drugswereld impact op de IJmuider samenleving

IJmuiden werd vorige week landelijk nieuws, nadat burgemeester Frank Dales bijna de hele plaats uitriep tot veiligheidsrisicogebied. De redactie van NH nam daarom de afgelopen dagen haar intrek in de kustplaats om daar te peilen wat zo’n maatregel nu doet met haar inwoners. Voelen zij zich nog wel veilig? Wat merken zij ervan dat hun stad is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied? In een paar dagen tijd werd de kwestie vanuit allerlei perspectieven belicht: van de burgemeester tot inwoners, van jongerenwerkers tot winkeliers.

Round-up: zo hebben geweldsincidenten drugswereld impact op IJmuiden - NH Nieuws

Sinds vorige week is IJmuiden door burgemeester Frank Dales uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. De afgelopen drie maanden vonden hier maar liefst dertig zware geweldsincidenten plaats. Beschietingen van huizen, vuurwerkbommen, explosieven die werden gehangen aan een nachtclub, maar ook vechtpartijen en diverse steekpartijen. Laatste redmiddel Volgens de burgemeester van Velsen, de gemeente waar IJmuiden onder valt, is de zware maatregel naar eigen zeggen zo'n beetje het laatste redmiddel dat hij heeft om de inwoners van IJmuiden te beschermen tegen al het drugsgerelateerde geweld. Zo vertelde hij tijdens een wandeling en uitgebreid interview deze week. Of de gemiddelde IJmuidenaar veel merkt van de nieuwe en rigoureuze maatregel? Veel inwoners merkten er bar weinig van. Joop Sinnige, politiechef IJmond, vond dat niet zo vreemd. Hij legde uit dat je zo'n gebied eigenlijk moet zien als een onzichtbare deken, maar tegelijkertijd, mócht er wel hommeles ontstaan, de politie wel alle tools heeft om direct in te grijpen.



Belangrijkste middel dat de politie kan inzetten door IJmuiden tot een veiligheidsrisicogebied te betitelen, is het preventief fouilleren. Een vaak bekritiseerd middel, omdat niet iedereen er even van overtuigd is dat het ook effect heeft. IJmuidenaren zien de maatregel best zitten, maar om een heel andere reden dan de gewelddadige drugsstrijd, zo blijkt uit een vragenrondje op de markt en bij de visboer.

