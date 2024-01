Fietser gewond bij aanrijding met auto in IJmuiden

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Orionweg in IJmuiden. De fietser werd aangereden door een auto en is met onder andere een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

Het lijkt mis te zijn gegaan bij de rotonde op de Orionweg. "Er was een aanrijding tussen een auto en een fietser", zegt een woordvoerder van de politie. "De fietser is daarbij gewond geraakt en met onder andere een hoofdwond en letsel naar het ziekenhuis gebracht." Over de identiteit van de fietser is nog niets bekend. "De politie is een onderzoek gestart om erachter te komen wat er precies is gebeurd", laat de woordvoerder weten. Op dit moment is er niemand aangehouden of verdachte. Tekst gaat verder onder de foto's

Fietser gewond bij aanrijding in IJmuiden Inter Visual Studio / Koen de Boer

Op de foto's is te zien dat er de Koninklijke Marechaussee helpt bij het ongeluk. Dat is volgens de woordvoerder niet uitzonderlijk. "Er is een steunpunt van de Marechaussee daar vlakbij in IJmuiden, daarom reageren ze daar ook op meldingen."