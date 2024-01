Man naar ziekenhuis na vermoedelijke woningoverval in Amstelveen

Een man is vanmorgen gewond geraakt na een vermoedelijke woningoverval aan de Noorddammerweg in Amstelveen. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet.

De politie kreeg vanmorgen rond 8.00 uur een melding van een woningoverval, laat een woordvoerder van de politie aan NH weten. "Bij aankomst troffen agenten een gewonde man. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis."

Maar wat er dus precies is gebeurd en of het daadwerkelijk gaat om een woningoverval, weet de politie nog niet. "Het is ons nog niet helemaal duidelijk", zegt de woordvoerder vlak na het incident. Er wordt nog volop onderzoek gedaan.

Praten met slachtoffer

Veel zal afhangen van de verklaring van het gewonde slachtoffer. "We willen nog met hem praten, maar hij is nog in het ziekenhuis", laat de woordvoerder weten. Wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend.