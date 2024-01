SRV maakt comeback en brengt Westfriese streekproducten aan de man

Streekproducten aan de man krijgen, zonder tussenpersoon. Dat is het doel van de zes initiatiefnemers van 'Westfries Vers op de Weg'. Ze staken de koppen bij elkaar en na een jaar lukte het om de SRV-wagen in Opperdoes, Twist, de Weere en Benningbroek de weg op te krijgen en Westfriese streekproducten aan te bieden.

SRV-wagen maakt come back in West-Friesland - NH Nieuws

"We zijn op zoek gegaan naar een SRV-wagen, dat was nog niet zo makkelijk, want de meeste worden door een opkoper opgekocht. Maar toen zagen we er ineens één beschikbaar ergens op de Betuwe en die hebben we direct opgehaald", vertelt Henk, een van de initiatiefnemers. "Gelukkig is Jan technisch en heeft hij veel gecheckt, de wagen rijdt goed!" Hij bestuurt de wagen alsof hij dat al jaren doet.

De personen achter 'Westfries Vers op de Weg' is een team bestaande uit zes vrijwilligers die deze stichting zijn gestart. "Iedereen heeft een eigen expertise. De een is verbinder, de ander is van de huisstijl, ik ben contactpersoon van de voedselproducenten, Marloes doet de communicatie en Jan is erg technisch. We zijn een divers team met één doel, streekproducten direct verkopen aan de consument, zo helpen we de producenten en de klanten zijn er ook erg blij mee", vertelt Matthijs Post.

Buffer

Het team hoopt de komende weken een flinke buffer te ontvangen met hun crowdfunding zodat ze een goede start kunnen maken en meer kunnen inkopen, zodat de wagen goed gevuld is. "We willen meer versproducten zoals deegwaren en zuivel. Dat hopen we binnen vier weken te kunnen aanbieden", vertelt Henk.

Streekproducten

Voor veel inwoners is de SRV-wagen een uitkomst, want hij komt in plaatsen waar geen supermarkt is. "Wij hebben geen auto meer dus ik moet anders 6 kilometer fietsen naar Medemblik", vertelt een klant. Een ander klant is blij dat het producten uit de streek zijn. "Vroeger verkocht een SRV-wagen gewone producten, maar dit zijn producten uit de buurt. Daar ben ik blij mee."

Westfries Vers op de Weg, zoekt ook vrijwilligers die het leuk vinden om in de wagen te werken. De wagen rijdt vanaf 10 februari iedere zaterdag.