Mick Harren blaast onuitgebrachte nummers van André Hazes nieuw leven in

Het is misschien wel de droom van iedere volkszanger: een onuitgebracht nummer van André Hazes nieuw leven in mogen blazen. Maar voor Mick Harren is het werkelijkheid geworden, hij kreeg van Joop Hazes vier onuitgebrachte nummers in handen die al die tijd bij hem in de kast hebben gelegen. En de eerste is nu te horen: "Dit natuurlijk iets heel unieks."

''M'n goudgele rakker, hele nachten wakker. Het is mijn kameraad van 's avonds vroeg tot 's avonds laat!", galmt het door café Eddy Bar, waar ook de nieuwe videoclip is opgenomen. Een ding is zeker: als Hazes het nummer destijds had uitgebracht, dan was het gewoon een hit geworden, denkt Harren.

Maar de platenmaatschappij zag er geen heil in en dus belandde het nummer, samen met drie andere, bijna veertig jaar in de kast van broer Joop, die ze nu dus geschonken heeft aan zanger en familievriend Mick Harren. "Hij kreeg nog geld van me", vertelt Joop lachend.

Voor Mick kan het in ieder geval niet op een beter moment komen. Sinds kort is hij bezig met een comeback en kan de nummers, die nog nooit eerder te horen zijn geweest, goed gebruiken: ''Voor mij is dit natuurlijk goud."

Geef mij maar Nederland

En in maart kunnen we alweer het tweede Hazes-nummer verwachten van de volkszanger: 'Geef mij maar Nederland'. "Het gaat over geef mij maar zuurkool met spek. Omdat je dat in het buitenland niet hebt en laat Italië en Spanje maar zitten'', vertelt Harren.