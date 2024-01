🔴 Liveblog: FC Volendam begint aan degradatiekraker tegen Fortuna (0-0)

Anish Giri heeft zijn laatste partij op het schaaktoernooi van Wijk aan Zee gewonnen. Hij verslaat in de dertiende ronde landgenoot Max Warmerdam. De titelverdediger heeft de eindzege nog niet binnen, want ook de Chinees Wey Yi won zijn laatste partij en kwam evenals Giri op 8,5 punten.

Giri is in ieder geval zeker van een plek in de tiebreak, evenals Gukesh Dommaraju. De finale van 2021 is ook beslist op een triebreak tussen Jorden van Foreest en Giri. Hij is destijds ten onder gegaan.