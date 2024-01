🔴 Liveblog: AZ op zoek naar eerste zege onder Martens, FC Volendam in eigen huis tegen Fortuna

Irene Schouten heeft zich met Joy Beune en Marijke Groenewoud geplaatst voor de ploegenachtervolging op de WK afstanden. Zij hebben Zuid-Korea in de B-groep verslagen in een tijd van 2.53,42. Dat is sneller dan de winnende tijd van Canada eerder op de dag in de A-groep (2.54,07).

De Nederlandse schaatssters moesten uitkomen in de B-groep, nadat ze bij de vorige wereldbekerwedstrijd op de ploegachtervolging in Polen zijn gediskwalificeerd, omdat Beune haar transponders, die voor de tijdmeting zorgen, niet om had gedaan.