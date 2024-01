🔴 Liveblog: Ajax zonder Henderson en Bergwijn tegen Heracles (1-1), waanzinnig slotdag op komst Tata Steel Chess

Het is een boeiend sportweekend met een gevarieerd aanbod aan sport. Met Jumping Amsterdam, Tata Steel Chess, schaatsen op de Weissensee, voetbal in de tweede divisie en vanavond om 21.00 uur Heracles Almelo - Ajax. Mis niks via onze liveblog. Heb je opmerkingen of tips stuur dan een mailtje naar [email protected]