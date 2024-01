Minderjarige met geweld beroofd van elektrische fiets in Bergen

Een minderjarige is afgelopen nacht bestolen van een elektrische fiets in Bergen. De gewelddadige straatroof gebeurde rond 1.55 uur op de Hoflaan. Van de twee daders ontbreekt ieder spoor.

Het slachtoffer werd tijdens de straatroof van de fiets geschopt en kwam met het hoofd op de grond terecht. De verdachten gingen er met de tweewieler vandoor in de richting van het centrum.

Na de melding van de straatroof startte de politie een zoekactie in de omgeving van de Hoflaan. Vooralsnog is niemand aangehouden. Via de website van de politie is een signalement verspreid van de verdachten.

Het jonge slachtoffer is na de straatroof voor medische behandeling naar de huisartsenpost gegaan. De politie wil niet zeggen of het een jongen of een meisje betreft. Dat geldt ook voor de exacte leeftijd van het slachtoffer.