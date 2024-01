Wallenbewoner vist toerist uit de gracht en ziet het vaker misgaan: "Wees alert"

Toeristen die in de grachten vallen: de Amsterdamse Mirre Yayla Seur kijkt er niet meer van op. Seur woont op de Wallen en schoot gisterenavond te hulp, toen een toerist tegenover de Oude Kerk in het water viel. "Ik hoorde een grote plons en dacht dat het anders klonk dan wanneer een tas, fiets of bal in het water valt. Dus ik dacht meteen: dit is een persoon", vertelt Seur aan AT5.

Rond 21.40 uur gisteravond ziet Seur dat het fout gaat: net achter een auto valt er iemand in het water. "Ik zag dat het water bij deze man al tot aan de kin stond en hij het net peddelend nog wat kon volhouden, maar het zwemmen kon hij ook al niet soepel", vertelt ze.

Per toeval speelt het tafereel zich vlak voor de ogen van Seur af: "Ik was onderweg en liep naar het Centraal Station om iemand op te halen. Ik reageerde meteen instinctief en deed mijn jas uit en klom in de boot die daar in het water lag. Want als ik zelf in het water val, moet ik ook niet te zwaar zijn, is wat ik dacht." Het is de eerste keer dat ze iemand uit het water redt.

Laveloos

De man blijkt nog niet zo makkelijk uit het water te halen. Seur probeert hem op de boot te trekken, maar dat lukt niet. "Ik heb hem daarom maar vastgehouden aan zijn arm, zodat hij niet naar beneden zakte, want ik dacht dan ben ik hem echt kwijt. Ik riep om hulp en toen hebben we met twee mensen die persoon eruit moeten trekken."

Het blijkt om een toerist te gaan. De man is laveloos en kan, eenmaal op de kant geholpen, niet rechtop staan. "Toen hij op zijn buik op de boot werd getrokken ging hij niet eens rechtop of omhoog zitten. Hij kreeg van de handhaving en politie zo'n SOS-foliedeken om warm te worden." Eenmaal warm, besluit de man zonder bedankje weg te lopen. "Hij zei: 'I'm fine, I'm fine', en wilde zo weglopen, maar de politie is hem nog wel achterna gegaan."

Lichaam in shock

Seur ziet het wel vaker gebeuren, zo leest zij het niet alleen veel op het nieuws, ook weet zij uit eigen ervaring dat er regelmatig in de stad iemand in de gracht valt of dat er lichamen in het water worden gevonden van vermiste mensen. "Meestal zijn het toeristen die megadronken of high zijn en die vallen er dan gewoon in. Mensen denken dat je gaat spartelen en lawaai maakt, maar als je verdrinkt gaat dat stilletjes, vaak omdat je lichaam in shock raakt. Binnen twee minuten kun je gewoon verdrinken, zo snel gaat dat", benadrukt ze.