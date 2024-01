Motoragent gewond bij aanrijding in Amstelveen, automobilist mee naar bureau

Een motoragent is gisteren gewond geraakt toen hij in Amstelveen werd aangereden. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis en maakt het goed, laten z'n collega's weten.

Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag rond 15.15 uur op de Handweg, die langs de Poel loopt. De motoragent werd geraakt door een Range Rover, kwam ten val en raakte gewond. Na eerste hulp ter plaatse is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de inzet van de hulpdiensten is de Handweg lange tijd afgesloten geweest, waardoor veel automobilisten moesten omrijden. De bestuurder van de Range Rover is op het bureau gehoord. Het is niet bekend of de automobilist op alcohol- of drugsgebruik is gecontroleerd.

Ontslagen uit ziekenhuis

Inmiddels maakt de agent het weer goed, melden zijn collega's in een story op Instagram. Hij is weer thuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, maar omdat er een agent bij betrokken was, zal een andere eenheid dat doen. Eventuele getuigen wordt gevraagd zich te melden. Ook (dashcam- of deurbel)beelden zijn welkom.