Veilig en wel in Helsinki: Zaanse avonturiers voltooien loodzware autopuzzeltocht

De mannen startten samen met heel veel anderen – in totaal stonden er zo'n 400 auto's aan de start – in Malmö en reden helemaal via het noorden richting Finland, om gisteravond te finishen in Helsinki.

Halverwege de tocht kwam er nog een verrassing op hun pad in de vorm van een losgebroken paard. "Dat was wel een heftige ervaring", vertelt Michael Leegwater. "Er was een paard met een jongedame erachter in een karretje erachter van de weg afgesprongen, zo het weiland in waar een meter sneeuw stond. Gelukkig zagen we het, we zijn gestopt en we konden helpen om de dame en het paard naar de weg te halen."

Ze hebben nog lang niet genoeg van de avonturen. Er zijn alweer plannen om zich nog een keer in te schrijven voor een nieuwe tocht. Maar dan een keer in wat warmere temperaturen: ze mikken op de zomereditie.

