'Ridder Lenny' hoopt op vergunning voor zijn varende kasteel in haven van Huizen

Het is een imposante aanblik: in de haven van Huizen heeft het bijna 50 meter lange schip Vlotburg aangelegd met een heus middeleeuws kasteel er bovenop. Het majestueuze bouwwerk is eigenhandig door ridder Lenny gebouwd. Hij hoopt nu een vergunning te krijgen om bezoekers te mogen ontvangen. Daarbij hoopt de middeleeuwer ook dat het havengeld wat naar beneden kan.

Al vanaf zijn kindertijd in Suriname droomt Lenny van kastelen, toernooien en schone jonkvrouwen. Eind jaren vijftig kwam daar de serie over de ridder Ivanhoe op de buis en sindsdien had hij maar één vurige wens: om ook in een kasteel te leven. "Eigenlijk ben ik mijn hele leven al ridder geweest", zegt de als middeleeuwer uitgedoste Lenny.

Kuisheidsgordel

De 'gewone Lenny' had eerst nog een leven als elektricien geleefd, met vrouw en drie zonen, maar zijn kinderdroom bleef hem achtervolgen. Lenny kwam erachter dat geld hem niet gelukkig maakte en hij begon zijn droom te realiseren. In zijn dertiger jaren al, Lenny is nu 74, is hij begonnen met het verzamelen van 'middeleeuwse' dingen.

Maar hij heeft zich in al die jaren ook middeleeuwse technieken eigen gemaakt om dingen zelf te kunnen maken. Twee van zijn pronkstukken zijn een houten wenteltrap en een smeedijzeren kuisheidsgordel.

Loeiende sirenes

Al met al heeft het bijna 25 jaar geduurd, voordat het schip met kasteel, zoals het er nu bij ligt, eigenhandig helemaal door Lenny was gebouwd. Het verzamelen van alle materialen kostte al bijna twintig jaar en het bouwen van het kasteel nog eens drie en een half jaar. Binnen is bijna alles door hemzelf gedaan. Ook het gevaarlijk ogende zwaard aan zijn riem, heeft hij zelf gesmeed.

Overigens zegt de ridder over zijn zwaard dat het geen echt wapen is. Het is bot en stomp dus je kunt er niemand mee verwonden. Lenny is pacifist dus dat zou hij ook niet willen. Wel zorgde het zwaard ervoor, toen hij er openlijk mee op straat liep in Amsterdam, dat hij acuut werd klemgereden door twee politieauto's met loeiende sirenes.

Hulp bij de droom

Zijn eerste vrouw, met wie hij drie zonen heeft, is van ridder Lenny gescheiden, nadat ze niet goed raad wist met zijn passie. De twee gingen nog goed met elkaar om maar zij is een paar jaar geleden overleden. Inmiddels is de ridder al zo'n twintig jaar gelukkig met zijn Duitse vriendin Christel, die hem flink heeft geholpen zijn kinderwens voor elkaar te krijgen. En ook de drie zonen van Lenny hebben meegeholpen om het kasteel en de droom te bouwen.

Van binnen ademt de burcht, logischerwijs, historie. Er is van alles uit en over de middeleeuwen te zien en te leren. Maar de eigentijdse ridder wil met zijn varend museum ook graag aan het publiek laten zien dat je alles voor elkaar kunt krijgen als je je passie volgt en als je werkt vanuit je hart.

Vergunning voor Vlotburg

Voorlopig is het alleen nog niet duidelijk of het kasteel bezoekers kan ontvangen. De veiligheidsroutes moeten eerst nog worden gecheckt door de havenmeester en daarna wordt pas misschien de benodigde vergunning afgegeven. Ridder Lenny hoopt dat alles deze of volgende week rond komt, zodat hij mensen door zijn 'gewelven' kan rondleiden.

Het is de bedoeling dat 'Vlotburg' zo'n anderhalve maand in de haven van Huizen blijft liggen. Daarna zal ridder Lenny doorvaren naar zijn thuishaven in Alkmaar. Hopelijk niet eerder maar dat hangt een beetje af of hij wat korting kan krijgen op het havengeld. Hoe langer het kasteel kan blijven liggen, hoe meer mensen ervan kunnen genieten en leren over ridders en jonkvrouwen.