Wedstrijden sportpark Spieringhorn afgelast vanwege mogelijke giftige stoffen na brand

Woensdagavond ging het voormalige clubhuis van voetbalclub DWS in vlammen op. Het gebouw is sinds mei 2022 niet meer door de club in gebruik. Vanwege de omvang van de uitslaande brand werd door de brandweer al snel opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

In 2022 werd het gebouw leeg overgedragen aan de gemeente Amsterdam en stonden er geen bezittingen meer in het pand. In 2023 kreeg DWS te horen dat het voormalig clubhuis was gekraakt. DWS liet donderdag na de brand op hun website weten dat de persoon die het pand 'bewoonde', voor zover zij nu op de hoogte waren, ook de veroorzaker van de brand zou zijn en in het ziekenhuis lag.

Geen trainingen

Hockeyclub Westerpark laat via de website weten op advies van de brandweer alle sportactiviteiten niet door te laten gaan, omdat de brandweer metingen moet verrichten naar eventuele schadelijke stoffen op het sportpark. Dat onderzoek is de brandweer nog steeds mee bezig. Een woordvoerder laat weten dat de uitslag hopelijk volgende week bekend wordt.