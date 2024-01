Stichting Meer Bomen Nu en scouting slaan handen ineen en redden bomen Vondelkwartier

De organisatie Meer Bomen Nu organiseerde dit weekend de oogstdag in Park Vondelkwartier in Beverwijk. Normaal doen er zo'n vijf tot zeven vrijwilligers mee, maar dit keer staken ook de leden van Scouting Admiraal van Kinsbergen hun groene vingers uit de mouwen.

De bomen die geen kans hebben om door te groeien in Park Vondelkwartier worden weggehaald door Stichting Meer Bomen Nu. Ze worden geoogst, herplant in de bomenhub of uitgedeeld aan mensen om zo kans te maken op een tweede leven.

Interesse in extra groen in de tuin? De uitdeeldagen zijn op 24 februari 2024 in Beverwijk en op 2 maart 2024 in Heemskerk.