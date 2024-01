Pijnlijk debuut Echteld bij Jong AZ: harde nederlaag in Groningen

Dat veranderde nadat een vrije trap van Wouter Prins uit het niets op de lat eindigde. Hij stond ook aan de basis van de Groningse gelijkmaker. Johan Hove volleerde de voorzet van Prins in het doel. Het ging daarna van kwaad tot erger. Lewis Schouten maakte hands in de zestien en Romano Postema zette de 2-1 op het bord vanaf de strafschopstip.

Aan het begin van de wedstrijd leek het niet in een afstraffing voor Jong AZ te eindigen. De Alkmaarse jonkies kwamen na een kwartiertje op voorsprong via dé man in vorm: Ernest Poku. De aanvaller kreeg de bal op het middenveld van Kees Smit, ging aan de wandel en soleerde naar de 0-1. Groningen kon niets klaarspelen in de beginfase.

Postema zorgde in de tweede helft ook voor de derde treffer van de Groningers. Hij kreeg een steekpass van Thom van Bergen en rondde koelbloedig af. Na geklungel in de verdediging van Jong AZ zorgde diezelfde Van Bergen voor de 4-1. Groningen was na de rust heer en meester in de eigen Euroborg tegen de Alkmaarse jonkies.

Het werd dus een pijnlijke avond voor Jong AZ in Groningen. De beloften staan door de nederlaag op de elfde plaats in de eerste divisie met 32 punten. Roda JC is in Kerkrade op 5 februari de eerstvolgende tegenstander van Jong AZ.

Opstelling Jong AZ: Zeggen; Esteves (Van Aken/60), Stam, Schouten, Dekkers; Kwakman, Meerdink (Kerssens/60), Smit (Mastoras/60); Kewal (Koster/78), Ernest Poku (Reverson/46), Daal.