Buurt Meeuwenlaan krijgt 5 cent voor iedere auto die zich aan 30 km/u houdt

'U rijdt 30, dat is een beloning voor de buurt'. Dat is de zin die weggebruikers vanaf 1 februari kunnen zien op de zogenoemde 'spaarpaal' op de Meeuwenlaan in Noord. Als automobilisten zich netjes aan de nieuwe maximumsnelheid houden komt er 5 cent in een potje voor een door de buurt gekozen doel.

Onder de 30 kilometer per uur wordt het goede gedrag van de weggebruikers beloond door de spaarpaal. Er kan maximaal tot 10.000 euro worden gespaard voor het gekozen doel. Op het elektronische bord bij de paal is altijd te zien op hoeveel geld de teller ondertussen staat.

De spaarpaal is een van de maatregelen die de gemeente neemt om weggebruikers aan de juiste snelheid te houden. In plaats van dat te hard rijden wordt bestraft, wordt de juiste snelheid beloond. Als automobilisten harder dan 30 kilometer per uur rijden blijft het gespaarde geld wel op dezelfde hoeveelheid staan.

Op de Meeuwenlaan is de spaarpaal een pilot en blijft tien weken lang staan. Dat is ongeveer tot half april.

30 smileyborden

De gemeente doet meer om het verkeer zachter te laten rijden, zo worden de lijnen op de wegen aangepast én staan er sinds halverwege januari dertig smileyborden door de stad. Wie onder de 30 rijdt krijgt een groene vrolijke smiley, wie te hard rijdt juist een rode boze smiley.

De borden zijn verdeeld over alle stadsdelen. De meeste van de borden staan in Noord, West en Nieuw-West: allebei met vijf smileyborden. Bijvoorbeeld op de Kamperfoelieweg, de Haarlemmerweg en de Burgemeester de Vlugtlaan. In Zuid en Weesp staan allebei vier borden en in het centrum en Oost drie. In Zuidoost staat maar één bord, op de Snijdersbergweg. De borden worden In de week van 11 maart naar een andere locatie verplaatst.