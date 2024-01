Weg bezaaid met boodschappen nadat vrachtwagen lading verliest

Een vrachtwagen, die onderweg was naar de Albert Heijn, heeft vanmiddag een flink deel van zijn lading verloren in Oostzaan. Hierdoor ligt de weg momenteel bezaaid met allerlei etenswaren en andere spullen bedoeld voor de supermarkt.

Vanwege de verloren lading is de weg richting Amsterdam momenteel tijdelijk afgesloten. Er moet een specialistisch bedrijf aan te pas komen om het wegdek weer schoon te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoelang de weg afgesloten zijn blijven. Weggebruikers moeten rekening houden met een klein uur vertraging.

Vermoedelijk vetrok de vrachtwagen vanaf het nabij gelegen distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam met een volle bak. Maar rond vier uur rolde er meerdere rolcontainers met gekoelde boodschappen uit de vrachtwagen de weg op. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

Kwark, boter, melk en bananen. Met een beetje geluk valt er een heel boodschappenlijstje bij elkaar te rapen op de Kolkweg in Oostzaan, ter hoogte van de oprit A8/A10.

