'Begrip in kip' wordt hofleverancier: Hoogwoudse poelier bestaat 100 jaar

Met de bedrijfsleus 'Begrip in kip' is poelier Thaam Dam al decennia een bekendheid in West-Friesland. Nu mag de in Hoogwoud gevestigde poelier zich vanaf vandaag ook nog eens 'hofleverancier' noemen: een predicaat dat alleen is weggelegd voor bedrijven die minimaal honderd jaar bestaan én een vooraanstaande positie innemen in de regio. "Ons geheim is niet stil blijven zitten", zegt ex-bedrijfsleider Henk Dam. "Telkens weer wat nieuws uitproberen."

Poeliersbedrijf Thaam Dam mag zich vanaf vandaag 'hofleverancier' noemen - NH Nieuws

De 32-jarige Barry, de telg in de familie Dam die sinds vorig jaar de scepter zwaait in het bedrijf, vertegenwoordigt de vierde generatie die Thaam Dam in de loop van de geschiedenis heeft bestuurd. "Het begon ooit in 1923, gewoon met paard en wagen", vertelt Barry terwijl hij een geschiedenisboek van het bedrijf doorbladerd. "Langs de deuren, venten als het ware. Er werden voornamelijk groente en huishoudelijke artikelen verkocht."

"We zijn gewoon voordelig en ambachtelijk" Barry Dam, bedrijfsleider Thaam Dam

Later legt het bedrijf zich meer en meer toe op het verkopen van wild en pluimvee. Inmiddels weten dagelijks vele klanten uit de omgeving de op vlees georiënteerde supermarkt te vinden. "Ik denk niet dat we echt een geheim hebben", vertelt Barry Dam. "We zijn gewoon voordelig en ambachtelijk. We hebben bijvoorbeeld elke vrijdag kippen voor vijf euro. Dat is spotgoedkoop."

Bekroning op het werk Dat het bedrijf nu het predicaat 'hofleverancier' mag dragen, doet de familie Dam goed. "Daar ben ik wel apetrots op", aldus een glimlachende Barry. "Het eigenlijk een soort lintje voor je bedrijf, zo moet je het zien." Het plakkaat met het koninklijke logo komt uiteindelijk aan de gevel van de zaak te hangen. "We gaan 'm morgen ophangen", vertelt Barry's moeder Ingrid. "We vonden het vandaag te spannend vanwege de wind. Maar dat we het predicaat hebben gekregen is een bekroning op het werk van alle generaties Dam."