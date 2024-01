Voortbestaan Fixbrigade op de tocht door subsidiestop: "Er moet een oplossing komen"

Nog niet zo lang geleden werd het werk van de Fixbrigade door onder andere de gemeente de hemel in geprezen: niet alleen komen zij achter de voordeur bij Amsterdammers met een kleine beurs om hun huis te isoleren, ook bieden zij kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toekomst onzeker

Maar tot grote verbazing van de Fixbrigade koos de gemeente afgelopen december bij een aanbestedingsprocedure voor een andere partij, waardoor de subsidiekraan dicht ging. "Dankzij een budget van een aantal stadsdelen waar wij actief zijn, kunnen we hooguit nog zo'n drie maanden verder", vertelt directeur Jannekee Jansen op de Haar.

Koortsachtig is zij op zoek naar oplossingen om het voortbestaan van de Fixbrigade te redden. Het project startte in 2018 in Oost en werd in de zomer van 2022 uitgebreid naar de stadsdelen Centrum, Noord en Nieuw-West. Ook werd het project uitgebreid met een leerwerktraject waarbij werkzoekenden en stagiairs tot 'fixer' werden opgeleid. Dat alles staat op het punt om verloren te gaan, benadrukt Jansen op de Haar.

"Procedure ongeschikt"

Volgens de directeur is de aanbestedingsprocedure om aan een subsidie te komen ongeschikt voor non-profitorganisaties als die van haar. Het gebeurt namelijk vaker dat buurtinitiatieven het moeten afleggen tegen partijen die daarin de weg veel beter kennen, ziet ook PvdA-raadslid Lian Heinhuis. Ze heeft een debat over de kwestie aangevraagd.

Heinhuis: "Die aanbesteding zit vol met juridische taal, met regels, vaak best wel ingewikkeld om in te vullen. Dus zeker voor lokale buurtorganisaties die dat niet gewend zijn, die kunnen dan bijna niet concurreren met die professionele organisaties, die bij wijze van spreken meerdere keren per jaar een aanbesteding invullen. En dat is eigenlijk heel oneerlijk. "

Crowdfundactie

Via een crowdfund wordt geprobeerd om de toekomst van de Fixbrigade veilig te stellen. Ook had de directeur vanmiddag een gesprek met verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink over de kwestie. Hij laat weten het fijn te vinden om de Fixbrigade te spreken, om terug te blikken op de afgelopen tijd en om eventuele mogelijkheden voor de toekomst te bespreken.