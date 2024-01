Amsterdam aA nl Amsterdamse fotograaf Nico Koster zat dagenlang aan het bed van John Lennon

In de serie Iconen voegen we steeds een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de Amsterdamse fotograaf Nico Koster. Hij zat dagenlang aan het bed van John Lennon en Yoko Ono en wist foto's te maken van een gijzeling in het Indonesische consulaat die de hele wereld overgingen.

biografie naam: Nico Koster geboren: Amsterdam, 1940 beroep: fotograaf, galeriehouder erelijst: World Press Photo 2e prijs, Spot News (1976), Zilveren camera (1983)

Nico Koster - Foto: Robert Jan de Boer

Aan de buitenmuur van zijn woonhuis hangen levensgrote portretten van John Lennon en Yoko Ono, gemaakt tijdens hun bed-in in het Amsterdamse Hilton in 1969. Het was hun huwelijksreis en ze protesteerden tégen de oorlog in Vietnam en vóór de vrede. Ze bleven een week lang in bed. "Mijn buurman vond die muur een beetje saai", verklaart Koster de gigantische foto's. "Hij zei: ga je gang maar, doe er maar wat op." Koster wist meteen welke foto's hij daar wilde. Het had maar weinig gescheeld of deze foto's waren voor altijd verloren.

"Ik kwam met die foto's op de proppen en iedereen dacht dat het een stunt was, maar het was echt" Nico Koster, fotograaf

"Ja, die was ik kwijt. Veertig jaar heb ik ze gemist. Dat komt omdat ik ze in een map had gedaan van mijn dochter. Die belde me op: 'Hallo, pa. Ik heb wat gevonden, daar zal je wel blij mee zijn.'" "Dat was ik ook. Het was precies veertig jaar nadat John Lennon in het Hilton was. Puur toeval. Dus ik kwam met die foto's op de proppen en iedereen dacht dat het een stunt was om in de belangstelling te komen, maar het was echt." Tekst gaat door onder de foto

Foto uit de "John-Lennon-la" van Nico Koster - Foto: NH Media

Was je onder de indruk van de sterren die je fotografeerde? "Nee, merkwaardig genoeg niet. Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ook met de schilders niet. Dat ging altijd heel soepel." Koster was lange tijd kind aan huis bij diverse gerenommeerde kunstenaars als Karel Appel en Corneille. Tekst gaat door onder de foto

Koster aan het bed van Lennon - Foto: privé-archief

Hoe kijk je terug op je carrière? "Over het algemeen is het een leuke tijd geweest. En nog." Koster won onder meer een Zilveren Camera voor een foto bij de rellen rond kraakpand Lucky Luyk in 1982. Een wereldberoemde serie foto's maakte hij ook bij de gijzeling in het Indonesische consulaat in Amsterdam. Hij kreeg er de tweede prijs voor bij de World Press Photo. Tekst gaat door onder de foto

Gijzeling Indonesische consulaat - Foto: foto: Nico Koster

"Maar ik denk ook wel terug aan die dingen die ik gemist heb." Waar lig je nog wel eens van wakker? "Dat was in de tijd van de Lockheed-affaire, met Bernhard en de koningin. Ik stond bij het paleis en zag prins Bernhard langskomen met een glaasje in zijn hand. Die foto maakte ik. Even later kwam Juliana met een glaasje in haar hand. Ik zei tegen een collega: dat is een mooie foto. Maar ik maakt 'm niet. En hij kreeg de Zilveren Camera ervoor." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.