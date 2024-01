'Snotterende' vrouw opgepakt voor babbeltruc bij man van 97 jaar

De politie heeft een vrouw opgepakt in Noord nadat ze een hoogbejaarde man probeerde op te lichten door middel van een babbeltruc. Volgens een woordvoerder van de politie wordt ze in verband gebracht met meerdere zaken.

De politie kreeg gisteren een melding van een babbeltruc in Floradorp. Een vrouw van rond de 30 zou zich in huis gepraat hebben bij een 97-jarige man. ''Ze snotterde alsof ze verdrietig was en wilde gebruik maken van de telefoon", schrijft de politie.

Uit medelijden liet de man haar binnen, maar nadat hij even geen zicht had op haar had wilde ze plots naar buiten. "Het plotselinge vertrek van de vrouw zorgde voor een onderbuikgevoel bij de man. Hij liep naar zijn jas en voelde gelijk dat deze lichter was. Zijn portemonnee bleek weg te zijn.''

Meerdere zaken

Doordat de man gelijk 112 heeft gebeld kon de politie haar in de omgeving pakken. De portemonnee had ze nog in haar bezit en ze bleek bovendien een verdachte te zijn waar de politie al langer naar op zoek was. Ze wordt in verband gebracht met meerdere zaken, maar hoe veel precies wordt nog onderzocht.