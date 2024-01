Kogel is door de kerk: vervallen varkensschuur 't Boetje wordt rustpunt voor wandelaars

Na bijna anderhalf uur fel debatteren, is het hoge woord eruit. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad in Medemblik kiest voor het voorstel om de vervallen varkensschuur, die de naam 't Boetje draagt, ‘op te knappen’ tot een rustpunt voor fietsers en wandelaars. Daarmee komt een einde aan jarenlang politiek gesteggel.

En dat betekent dat de varkensschuur wordt gesloopt, omdat die nu te onveilig is . Na de sloop moet die op ‘profielniveau’ herbouwd worden. "Zo blijven de contouren van de varkensschuur zichtbaar in het landschap, ondersteund door een informatiebord met daarop de historie", aldus wethouder Jeroen Broeders.

Voor de allerlaatste keer stond 't Boetje in Oostwoud gisteravond in de politieke schijnwerpers. Wat gebeurt er met het geld - zo'n 2 ton - dat nu overblijft?

'T Boetje als politieke speelbal in Medemblik

De gemeente Medemblik ontving in 2020 zo'n 2,5 ton van afvalverwerker HVC, ter compensatie van de komst van een zonneweide in Oostwoud. Omwonenden en de gemeente wilden van dat bedrag de varkensschuur opknappen. Na het verlengen van de vaarverbinding en een fietspad langs de Tripkouw is er nu nog 2 ton over.

De afgelopen jaren zijn er diverse gesprekken gevoerd met de Dorpsraad en Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO). Eerst leek het erop dat er een expositie- of vergaderruimte zou komen, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Het zou in de papieren gaan lopen, gezien de slechte staat van de varkensschuur. "Het verkeerde in een zodanig vervallen staat, dat een min of meer simpele restauratie een utopie bleek", legde HVMO-voorzitter André de Vries eerder uit aan NH. En dus werd het ambitieuze plan losgelaten.