West-Friesland kijkt reikhalzend uit naar nieuw kermisseizoen en start dit weekend

In de Flora Bar zal DJ Dolphin morgenmiddag vanaf 15.00 uur het startschot geven en wordt het thema van de kermis in Bovenkarspel bekendgemaakt. Daarnaast kunnen kaarten voor de themadag in Vereenigingsgebouw 'Tuf' worden gekocht. Leden van de Kermisclub hebben voorrang tijdens de kaartverkoop. Dit initiatief werd enkele jaren geleden gestart om het dorp nóg meer bij de kermis te betrekken.

Het nieuwe kermisseizoen begint dit jaar vroeg. Pasen valt op zondag 31 maart en maandag 1 april, en dat betekent traditiegetrouw kermis in Twisk en Bovenkarspel. In laatstgenoemde plaats heeft het comité afgelopen jaren besloten om een voorproefje te nemen. "Onder het mom van lekker vroeg beginnen en het voorprogramma van aanstaande carnaval willen we nog eerder starten met het kermisgevoel", zegt Joey Leeuwinga van Kermiscomité Bovenkarspel.

"Deze club bestaat uit enthousiaste kermisgangers, die mee willen denken over de kermis, het thema en artiesten", aldus het comité. "Het kermiscomité en de kermis is niet van ons, maar is van en voor heel Bovenkarspel! Nieuwe leden zijn nogal altijd welkom. Als men zich zondag nog aanmeldt, dan krijgen nieuwe leden de premium kermisvlag van Bovenkarspel. Samen maken we er een nog groter kermisfeest van."

Lutjebroek viert Winterkermis

In Lutjebroek is voor dit weekend niet besloten om een voorproefje, maar een volledige kermis te organiseren. Gisteravond startte deze speciale Winterkermis met een pingpong-toernooi, en vanmiddag vanaf 16.00 uur staat café De Paus volledig in het teken van 'A winter fairy tale'.

Eerder op de dag staat er een groots kinderprogramma gepland. Rond de middag kunnen de kinderen bijvoorbeeld geschminkt worden, spelen op het springkussen en erachter komen wie de eerder uitgeschreven kleurwedstrijd heeft gewonnen.

Op zondag zijn er verschillende optredens van koren uit de regio en de band B-stock '60 op het programma van de Winterkermis, in de grote zaal van het café in Lutjebroek. De maandag is gereserveerd voor de 'echte diehards'. Het programma in het voorcafé start om 9.00 uur.